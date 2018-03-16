From Official Website

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко: «Выборы – это святое»

Гончаренко: «Выборы – это святое»
Eurosport

44 мин. назадОбновлено 29 мин. назад

Сказал белорус.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал перенос матча 23 тура чемпионата России между армейцами и «Амкар» с 18 марта на 18 апреля.

«Мне тяжело принять перенос тура. Понимаю, что президентские выборы - это святое, но если переносить тур, то всем командам, чтобы все были в равных условиях», – цитирует белорусского специалиста ТАСС.

Матчи «Зенит» – «Динамо» и «Локомотив» – «Ахмат» тоже перенесли на 18 апреля. «Рубин» и «Спартак» сыграют 17 марта.

  • Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года.
  • В чемпионате России-2017/18 ЦСКА идет третьим, отставая от лидирующего «Локомотива» на 8 очков. Армейский клуб пробился в 1/4 финала Лиги Европы. Жеребьевка стадии пройдет 16 марта в 15:00 мск.

Будь в контакте со спортом

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Фуркад очень старался, но снова проиграл. На этот раз парням из Норвегии

01:38
Популярные видео
Кузьмину было не остановить. Перед ней преклонилась даже Домрачева
1 999 просмотров18 ч
«Торонто» и «Даллас» набомбили 10 шайб и определили победителя по буллитам
 532 просмотров22 ч
А еще вам может понравиться