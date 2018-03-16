Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко: «Выборы – это святое»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал перенос матча 23 тура чемпионата России между армейцами и «Амкар» с 18 марта на 18 апреля.

«Мне тяжело принять перенос тура. Понимаю, что президентские выборы - это святое, но если переносить тур, то всем командам, чтобы все были в равных условиях», – цитирует белорусского специалиста ТАСС.

Матчи «Зенит» – «Динамо» и «Локомотив» – «Ахмат» тоже перенесли на 18 апреля. «Рубин» и «Спартак» сыграют 17 марта.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года.

В чемпионате России-2017/18 ЦСКА идет третьим, отставая от лидирующего «Локомотива» на 8 очков. Армейский клуб пробился в 1/4 финала Лиги Европы. Жеребьевка стадии пройдет 16 марта в 15:00 мск.

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