Фанатам «Спартака» запретили пронести баннер в память об Олеге Табакове на матч с «Рубином»

Болельщикам «Спартака» не удалось пронести на матч 23-го тура РФПЛ против «Рубина» баннер в память об актере Олеге Табакове, который 12 марта скончался на 83-м году жизни.

Как сообщает Sports.ru, растянуть баннер на трибунах фанатам московского клуба запретил отряд полиции. Кроме того, досмотр болельщиков «Спартака» перед стадионом проходил очень медленно, и не все из них успели на игру вовремя.

Народный артист СССР Олег Табаков был болельщиком «Спартака».

В турнирной таблице «красно-белые» отстают от «Локомотива», идущего первым, на 8 очков.

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