Getty Images
Фанатам «Спартака» запретили пронести баннер в память об Олеге Табакове на матч с «Рубином»
Не очень красивая ситуация.
Болельщикам «Спартака» не удалось пронести на матч 23-го тура РФПЛ против «Рубина» баннер в память об актере Олеге Табакове, который 12 марта скончался на 83-м году жизни.
Как сообщает Sports.ru, растянуть баннер на трибунах фанатам московского клуба запретил отряд полиции. Кроме того, досмотр болельщиков «Спартака» перед стадионом проходил очень медленно, и не все из них успели на игру вовремя.
- Народный артист СССР Олег Табаков был болельщиком «Спартака».
- В турнирной таблице «красно-белые» отстают от «Локомотива», идущего первым, на 8 очков.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте