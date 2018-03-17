Девушка попросила у Александра Селихова футболку, чтобы выйти замуж за парня. Тот подарил

После игры 23-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:2) голкипер «Спартака» Александр Селихов увидел плакат, который принесла на стадион одна из болельщиц.

«Парень обещал жениться, если принесу футболку Селихова или Адриано», – было написано на плакате. Селихов исполнил просьбу девушки.

«Спартак» отстает от идущего первым «Локомотива» на 5 очков. «Железнодорожники» имеют одну игру в запасе.

Селихов провел в РФПЛ-2017/18 16 матчей, из них 7 – на ноль.

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