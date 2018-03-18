Артем Дзюба: «Мог подбежать к Карпину и показать фамилию, но для меня его не существует»

Артем Дзюба стал главным героем матча «Арсенал» – «Ростов»: его дубль спас туляков от поражения (2:2). По окончании игры его спросили, не настраивался ли он специально на команду Валерия Карпина.

«Было ли особой мотивацией забить Карпину? Для меня этот человек не существует. Я бы мог подбежать к нему и показать свою фамилию, но...» – цитирует Дзюбу «СЭ».

Отношения Дзюбы и Карпина испортились со времен совместной работы в «Спартаке».

У Артема 3 гола в 3 матчах за «Арсенал».

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