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Артем Дзюба: «Мог подбежать к Карпину и показать фамилию, но для меня его не существует»

Дзюба: «Мог подбежать к Карпину и показать фамилию, но для меня его не существует»
Eurosport

1 час назад

Форвард «Арсенала» продолжает войну.

Артем Дзюба стал главным героем матча «Арсенал» – «Ростов»: его дубль спас туляков от поражения (2:2). По окончании игры его спросили, не настраивался ли он специально на команду Валерия Карпина.

«Было ли особой мотивацией забить Карпину? Для меня этот человек не существует. Я бы мог подбежать к нему и показать свою фамилию, но...» – цитирует Дзюбу «СЭ».

  • Отношения Дзюбы и Карпина испортились со времен совместной работы в «Спартаке».
  • У Артема 3 гола в 3 матчах за «Арсенал».

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