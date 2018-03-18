Роберто Манчини: «Вернулся бы в АПЛ, но только в команду, которая долго ничего не выигрывала»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о дальнейших карьерных планах.

«Я хотел бы поработать в новых для себя чемпионатах, но, безусловно, Премьер-лига – самый прекрасный чемпионат. Я бы вернулся туда, но только в команду, которая ничего не выигрывала длительное время, потому что постоянно шла следом за победителями.

Почему Премьер-лига? Потому что это прекрасный чемпионат, потому что футболисты отдаются без остатка на поле и на тренировках, потому что стадионы всегда заполнены. Каждый турнир и каждый стадион: ты играешь в Кубке английской Лиги при аншлаге.

Я считаю, что настоящая красота – это сама Премьер-лига», – сказал Манчини в интервью Sky Sport Italia.

Манчини 4 сезона проработал с «Сити» и стал чемпионом Англии-2011/12.

В июне 2017 года итальянец возглавил «Зенит». Сине-бело-голубые уже вылетели из Кубка России и Лиги Европы, а в РФПЛ идут пятыми.

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