Игроки и тренеры «СКА-Хабаровска» проголосовали на выборах. За это им вручили метровый бутерброд

Футболисты и тренеры клуба «СКА-Хабаровска» проголосовали на выборах президента Российской Федерации.

Армейцы в полном составе пришли на избирательный участок №147, располагающийся в здании одного из хабаровских лицеев. После голосования команде подарили гигантский сэндвич весом 5,5 килограмм от одного из местных производителей продуктов питания.

«СКА-Хабаровск» занимает последнее место в чемпионате России-2017/18 с 12 очками после 23 игр.

От зоны стыковых матчей клуб отделяет 11 очков.

Фото: официальный сайт «СКА-Хабаровска».

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