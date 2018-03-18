Вратарь «Спартака» Александр Селихов: «Я сегодня голосовал за царя»

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов рассказал, за кого проголосовал на президентских выборах 2018 года.

«Я сегодня голосовал за царя. Думаю, меня все поняли. Это первые мои выборы. Это, наверное, долг каждого гражданина РФ», – передает слова Селихова Sport24.

Селихов сыграл 16 матчей в чемпионате России-2017/18.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта.

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