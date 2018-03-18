Eurosport
Василий Уткин: «Андрей Лунев – абсолютно здоровый человек, но с темпераментом аутиста»
Василий вновь разжигает.
Василий Уткин рассказал о характерной черте вратаря «Зенита» и сборной России Андрея Лунева.
«Я не хочу сказать ничего плохого о Луневе, он абсолютно здоровый человек. Но темперамент у него – аутиста. Я расскажу одну историю. «Зенит» выезжал на игру со «Спартаком». Игроки уже собрались в холле, ожидая автобус. У всех мандраж кроме Лунева, который пришел последним, и было видно, что он только что проснулся, у него на лице был след от подушки. У Лунева нет нервов. Не знаю, зачем Манчини отправлял разминаться Лодыгина в матче с «Лейпцигом», – сказал Уткин в .
- Лунев провел два матча за национальную сборную и 27 за петербуржский клуб.
- Вратарь перешел в «Зенит» из «Уфы» в декабре 2016 года.
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