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Василий Уткин: «Андрей Лунев – абсолютно здоровый человек, но с темпераментом аутиста»

Уткин: «Лунев – абсолютно здоровый человек, но с темпераментом аутиста»
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

Василий вновь разжигает.

Василий Уткин рассказал о характерной черте вратаря «Зенита» и сборной России Андрея Лунева.

«Я не хочу сказать ничего плохого о Луневе, он абсолютно здоровый человек. Но темперамент у него – аутиста. Я расскажу одну историю. «Зенит» выезжал на игру со «Спартаком». Игроки уже собрались в холле, ожидая автобус. У всех мандраж кроме Лунева, который пришел последним, и было видно, что он только что проснулся, у него на лице был след от подушки. У Лунева нет нервов. Не знаю, зачем Манчини отправлял разминаться Лодыгина в матче с «Лейпцигом», – сказал Уткин в
.
  • Лунев провел два матча за национальную сборную и 27 за петербуржский клуб.
  • Вратарь перешел в «Зенит» из «Уфы» в декабре 2016 года.

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