Врач и массажисты московского «Арарата» спасли жизнь пассажиру на борту самолета

Доктор и массажисты московского «Арарата» спасли жизнь мужчине на борту самолета во время рейса в Ереван.

«Во время перелета московского «Арарата» в Ереван с одним из пассажиров случился гипертонический криз.

Однако своевременная и высокопрофессиональная помощь нашего доктора Виталия Иконникова, а также массажистов Марата Ишмурзина и Геннадия Колосова помогла спасти жизнь мужчины», – объявил клуб в «ВКонтакте».

«Арарат» занимает первое место в зоне «Центр» второго дивизиона чемпионата России.

Команда из Москвы на 13 очков опережает идущую второй «Рязань».

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(фото: страница «Арарата» во «ВКонтакте»)