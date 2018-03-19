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Врач и массажисты московского «Арарата» спасли жизнь пассажиру на борту самолета
Герои.
Доктор и массажисты московского «Арарата» спасли жизнь мужчине на борту самолета во время рейса в Ереван.
«Во время перелета московского «Арарата» в Ереван с одним из пассажиров случился гипертонический криз.
Однако своевременная и высокопрофессиональная помощь нашего доктора Виталия Иконникова, а также массажистов Марата Ишмурзина и Геннадия Колосова помогла спасти жизнь мужчины», – объявил клуб в «ВКонтакте».
- «Арарат» занимает первое место в зоне «Центр» второго дивизиона чемпионата России.
- Команда из Москвы на 13 очков опережает идущую второй «Рязань».
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(фото: страница «Арарата» во «ВКонтакте»)
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