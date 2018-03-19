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«Вы ******* [утомили] меня». Валерий Газзаев ответил на вопрос про усы Павла Грудинина
У кандидата в президенты РФ много общего с экс-тренером ЦСКА.
Экс-тренер ЦСКА, а ныне депутат Государственной Думы Валерий Газзаев устал от вопросов про усы, когда ему предложили прокомментировать обещание кандидата в президенты РФ Павла Грудинина побриться.
«Вы ******* [утомили] меня. Это старая история. Тема закрыта. У Грудинина спрашивайте», – ответил политик в эфире «Говорит Москва».
- Павел Грудинин заключил пари с Юрием Дудем: если кандидат в президенты наберет меньше 15% голосов – он сбривает усы, если больше – журналист бреет голову. Грудинин набрал по предварительным данным 11,8%.
- Газзаев обещал сбрить усы, если ЦСКА победит в Кубке УЕФА-2004/05, но слова не сдержал.
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