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«Вы ******* [утомили] меня». Валерий Газзаев ответил на вопрос про усы Павла Грудинина

«Вы ******* [утомили] меня». Газзаев ответил на вопрос про усы Грудинина
Eurosport

25 мин. назад

У кандидата в президенты РФ много общего с экс-тренером ЦСКА.

Экс-тренер ЦСКА, а ныне депутат Государственной Думы Валерий Газзаев устал от вопросов про усы, когда ему предложили прокомментировать обещание кандидата в президенты РФ Павла Грудинина побриться.

«Вы ******* [утомили] меня. Это старая история. Тема закрыта. У Грудинина спрашивайте», – ответил политик в эфире «Говорит Москва».

  • Павел Грудинин заключил пари с Юрием Дудем: если кандидат в президенты наберет меньше 15% голосов – он сбривает усы, если больше – журналист бреет голову. Грудинин набрал по предварительным данным 11,8%.
  • Газзаев обещал сбрить усы, если ЦСКА победит в Кубке УЕФА-2004/05, но слова не сдержал.

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