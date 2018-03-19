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«Ты должен оставаться сильным». Пьер-Эмерик Обамеянг поздравил Александра Кокорина с днем рождения
Форвард «Арсенала» поддержал нападающего сборной России.
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг поздравил форварда «Зенита» Александра Кокорина с днем рождения и поддержал его после операции на колене.
«Хочу поддержать тебя в этот непростой момент. Знаю, что тяжело, но ты должен оставаться сильным. Поздравляю тебя с днем рождения и желаю всего наилучшего. Скоро увидимся!» – сказал габонец.
- Кокорин получил травму в самом начале ответного матча 1/8 Лиги Европы против «РБ Лейпцига».
- Восстановление займет 4-5 месяцев, поэтому нападающий пропустит домашний ЧМ-2018.
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