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Леонид Слуцкий – Ивану Урганту: «В Англии тренер – сверхуважаемый человек. В России – физрук»

Слуцкий – Урганту: «В Англии тренер – сверхуважаемый человек. В России – физрук»
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Бывший тренер ЦСКА приобрел полезный опыт в Европе.

Леонид Слуцкий рассказал о разнице менталитетов у российских и английских футболистов.

«Англичане очень четко выполняют твои задания. Скажешь им бегать 20 часов – будут бегать 20 часов. Для них тренер – босс, они вообще не подвергают сомнениям любые твои решения. Даже можно было экспериментировать на игроках, ставить опыты – они все это делали.

В Англии тренеру проще во всех смыслах, потому что там тренер – это изначально сверхуважаемый человек. У нас тренер – это физрук. Почему в нашей стране так не любят физруков, не понимаю», – сказал Слуцкий в эфире программы «Вечерний Ургант».

  • С начала сезона-2018/19 Слуцкий будет работать в голландском «Витессе».
  • По ходу сезона-2017/18 он был уволен из «Халл Сити» за неудовлетворительные результаты.

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