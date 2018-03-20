Вратарь «СКА-Хабаровск» Александр Довбня: «Если честно, я нищеброд»

Вратарь «СКА-Хабаровск» Александр Довбня рассказал о трудностях, которые он преодолел, прежде чем заиграть в Премьер-лиге.

«Если честно, я нищеброд. Родился в коммуналке, у меня бедные родители. Даже если то, чего я достиг на данный момент, останется моим максимумом, буду горд перед семьей и детьми. Меня никто никуда не пихал, не продвигал, все делал сам. Да, мне помогали с просмотрами, но там я добивался всего самостоятельно.

Моя зарплата в «Хаке» по футбольным меркам была копеечной. На меня был спрос, я был неплохим футболистом, поэтому спросил о повышении заплаты. Мне отказали. Я прошу поменьше, они говорят: «Нет!» Так происходило несколько раз, после чего я заявил, что уезжаю в Россию. Я был хорошим вратарем, знал себе цену – пусть не такую, что мог просить огромную зарплату, но хотел адекватных условий», – приводит слова Довбни «Чемпионат».

Довбня играл за финскую «Хаку» в 2007 – 2008 годах.

«Спартак» в двух матчах против «СКА-Хабаровска» в рамках РФПЛ нанес по воротам Довбни 73 удара (25 – в створ) и забил 1 гол.

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