«Не допущу клевету на себя». Лодыгин лайкнул комментарий с хэштегом МанчиниАут и сразу ретировался

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин лайкнул комментарий с хэштегом #МанчиниАут («Манчини – на выход»). Позже игрок убрал отметку «нравится», но было поздно – скриншот с лойсом от Юрия разбежался по сети.

Сейчас Лодыгин отрицает какие-то либо разногласия с главным тренером: «Не могу сидеть в стороне и смотреть на то, что я не делал! Отношения с тренером всегда были хорошие и по-настоящему рабочие, мы «Зенит» и должны добиваться результата вместе. Я прошел через много трудностей и не допущу клевету на себя, команду и клуб!»

«Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ, отставание от «Локомотива» – 10 очков.

На прошлой неделе петербургский клуб вылетел из Лиги Европы, проиграв по сумме двух матчей «Лейпцигу» (2:3).

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