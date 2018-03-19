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9 фото красотки из Краснодара, которой посвящает голы Жоаозиньо

9 фото красотки из Краснодара, которой посвящает голы Жоаозиньо
Eurosport

Вчера в 17:17Обновлено 36 мин. назад

Супруга полузащитника «Краснодара» очень хороша.

Лера показывает нежность

Тут Лера скучает

Лера выехала на море

Лера надела шикарное платье

Лера посасывает из кокоса

Лера со своим мальчиком

Лера выбралась на футбол

Лера притягивает красным

Лера с комочком нежности

  • Жоаозиньо – полузащитник «Краснодара», за который он выступает с 2011 года.
  • В 2016-м игрок сменил гражданство с бразильского на российское.
  • В феврале 2018 года у Жоаозиньо и Леры родился сын.

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