Eurosport
9 фото красотки из Краснодара, которой посвящает голы Жоаозиньо
Супруга полузащитника «Краснодара» очень хороша.
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- Жоаозиньо – полузащитник «Краснодара», за который он выступает с 2011 года.
- В 2016-м игрок сменил гражданство с бразильского на российское.
- В феврале 2018 года у Жоаозиньо и Леры родился сын.
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