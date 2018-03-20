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Виктор Файзулин в порядке. Он даже поздравил финалистов турнира «Будущее зависит от тебя»

Файзулин в порядке. Он даже поздравил финалистов турнира «Будущее зависит от тебя»
Eurosport

37 мин. назад

Футболист толкнул вдохновляющую речь перед детьми.

В Петербурге завершился северо-западный этап всероссийского турнира «Будущее зависит от тебя» среди воспитанников детских домов и школ-интернатов.

Награды финалистам вручал полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин. Лично!

«Футбол – это игра для тех, кто готов идти до конца, полностью отдаваться на тренировках, побеждать, а в случае неудачи – не сдаваться и продолжать движение вперед.

Ребята, вы молодцы, вы уже в игре! А ведь наверняка было время, когда могли только мечтать о том, чтобы просто выйти на футбольное поле. Работайте над собой – и все получится», – цитирует Файзулина официальный сайт «Зенита».

  • В последний раз Файзулин выходил на поле 20 сентября 2015 года.
  • Долгое время о футболисте не было никаких вестей. Позже Андрей Аршавин пояснил, что Файзулин заработал артрит и не выходит на поле из-за неправильной реабилитации.
  • В 2017 году Файзулин перенес операцию и пообещал вернуться в футбол.

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(фото: официальный сайт «Зенита»)

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