Виктор Файзулин в порядке. Он даже поздравил финалистов турнира «Будущее зависит от тебя»

В Петербурге завершился северо-западный этап всероссийского турнира «Будущее зависит от тебя» среди воспитанников детских домов и школ-интернатов.

Награды финалистам вручал полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин. Лично!

«Футбол – это игра для тех, кто готов идти до конца, полностью отдаваться на тренировках, побеждать, а в случае неудачи – не сдаваться и продолжать движение вперед.

Ребята, вы молодцы, вы уже в игре! А ведь наверняка было время, когда могли только мечтать о том, чтобы просто выйти на футбольное поле. Работайте над собой – и все получится», – цитирует Файзулина официальный сайт «Зенита».

В последний раз Файзулин выходил на поле 20 сентября 2015 года.

Долгое время о футболисте не было никаких вестей. Позже Андрей Аршавин пояснил, что Файзулин заработал артрит и не выходит на поле из-за неправильной реабилитации.

В 2017 году Файзулин перенес операцию и пообещал вернуться в футбол.

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(фото: официальный сайт «Зенита»)