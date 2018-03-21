Уткин: «Дзюба уехал в Томск после истории с кражей денег у Быстрова в раздевалке. Артем глупец»

Комментатор Василий Уткин высказал мнение о форварде тульского «Арсенала» Артеме Дзюбе.

«Дзюба все-таки глуп непроходимо. Парень очень искренен, но как-то запредельно глуп. Карпин грозился его закатать, и он уехал в Томск, где, по собственным словам, возмужал. А ведь в Томск Дзюба уехал после всем памятного странного случая, когда в раздевалке команды из кармана Владимира Быстрова пропала крупная сумма денег. И все указывало на Артема.

После такого в аренду самая дорога, и для резких слов есть все основания. Потом его отдавали в «Ростов». Кубок с «Ростовом» остается его наивысшим достижением. И отпустили в «Зенит». Так закатывают? Так НЕ закатывают. Слова глупца.

Отношения могут быть какими угодно, и люди вокруг не ангелы; жизнь вообще несправедливая штука. Но Дзюба просто глуп. О своей карьере он говорит ерунду; виноват кто-то другой, но никак не он. Если он настолько неточен в оценке других, вообразите, что этот шкафоподобный нарцисс думает о себе», – написал Уткин в телеграм-канале.

Ранее Дзюба сказал, что Карпин обещал загубить его карьеру, но не срослось.

В матче против «Ростова» (2:2), который возглавляет Карпин, Дзюба забил оба гола за «Арсенал».

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