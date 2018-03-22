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«********, ****, *****». Кандидат в сборную России Ари успешно прошел тест на знание русского языка

«********, ****, *****». Кандидат в сборную России Ари успешно прошел тест на знание русского языка
Eurosport

1 час назад

Бразилец потихоньку забывает португальский.

Форвард московского «Локомотива» Ари выложил в инстаграм видео, из которого понятно, что футболист довел знание русского языка практически до совершенства.

Видео можно посмотреть здесь (хорошо бы, чтобы вам при этом уже исполнилось 18 лет).

Ари в скором времени получит российский паспорт.

  • Нападающий играет в России с 2010 года.
  • Бразилец выступал за «Спартак», «Краснодар» и с 2017 года за «Локомотив».

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