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«********, ****, *****». Кандидат в сборную России Ари успешно прошел тест на знание русского языка
Бразилец потихоньку забывает португальский.
Форвард московского «Локомотива» Ари выложил в инстаграм видео, из которого понятно, что футболист довел знание русского языка практически до совершенства.
Видео можно посмотреть здесь (хорошо бы, чтобы вам при этом уже исполнилось 18 лет).
Ари в скором времени получит российский паспорт.
- Нападающий играет в России с 2010 года.
- Бразилец выступал за «Спартак», «Краснодар» и с 2017 года за «Локомотив».
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