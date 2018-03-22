Василий Уткин: «Амкар» – продажная. Желаю вам снега до июня, пермяки»

Журналист Василий Уткин высказался о переносе матча 24-го тура РФПЛ «Амкар» – «Локомотив» из Перми в Москву.

«И вот счастье! Игра «Амкара» и «Локомотива» не состоится в Хабаровске. О нет! Но она состоится в Москве. На стадионе «Локомотив».

То есть все-таки нельзя приготовить поле в Перми за 10 дней? К 31 марта? «Амкар» – продажная. Торгануть собой не в одну, так в другую сторону. А впрочем, что тут нового. Ну, разумеется, более уверенного доказательства, что в Перми футбол не нужен, не измыслит самый коварный враг.

Желаю вам снега до июня, пермяки», – написал Уткин в телеграм-канале.

Игра между командами пройдет 31 марта в 14:00 мск.

«Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая «Спартак» на 5 очков.

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