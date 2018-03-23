«Вам абсолютно ***** [все равно] на болельщиков». Фанаты «Амкара» обратились к руководству клуба

Объединение фанатов пермского «Амкара» обратилось к руководству клуба с открытым письмом.

«Эй, распильщики бюджетных денег, как вам по ночам спится? Кошмары не мучают? Совесть не грызет? Нет, конечно. Вам ***** [все равно], сколько мячей «Амкар» пропустит за матч, на каком месте закончит сезон, на каком поле будет играть. Для вас, ***** [мерзавцы], «Амкар» – это способ отмывать бабло, ничтожная капля власти, какой-то там статус. Каждый день вы идете на свое рабочее место, чтобы заниматься «ничем» для развития клуба и команды.

Вчера было пробито очередное дно – на этот раз, прогнувшись под «Локомотив». Не надоело наряжаться в костюмы терпил и клоунов, или это ваше естественное состояние?

В начале сезона мы надеялись на успешный сезон, в середине – на Кубок России. А что сейчас? Сейчас мы надеемся, что вы, ******* [подлецы], не развалите наш любимый клуб. Вы уже дали понять, что вам абсолютно ***** [все равно] на болельщиков, игроков и все законы логики. Вы продаете матчи, унижаетесь, прогибаетесь, ********* [не соглашатесь с] высказываниями своих легендарных игроков», – говорится в письме, полный текст которого можно прочитать тут.

Матч 24-го тура РФПЛ «Амкар» – «Локомотив» перенесен из Перми в Москву.

Игра между командами пройдет 31 марта в 14:00 мск.

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