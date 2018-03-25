Getty Images
«Джанчик, прорвемся. Здоровья, пупс». Джикия подбодрил Ананидзе, который тоже порвал кресты
У «Спартака» серьезные неприятности.
Товарищеский матч Грузия – Литва (3:0) был омрачен травмой полузащитника «Спартака» Джано Ананидзе.
Футболист получил травму уже на пятой минуте. Медобследование выявило у Джано повреждение крестообразной связки, ему предстоит операция, говорится в официальном заявлении «Спартака».
Ранее из-за аналогичной травмы «Спартак» потерял защитника Георгия Джикию, который в инстаграме поддержал Джано.
«Джанчик, прорвемся, и не такое видали. Здоровья, пупс, я рядом», – написал Джикия.
Схожее послание Георгию в январе оставил сам Джано.
- Джано провел 8 матчей в сезоне-2017/18. У него 3 голевые передачи.
- За 7 туров до финиша сезона «Спартак» идет вторым, отставая на 5 очков от «Локомотива». У железнодорожников игра в запасе.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте