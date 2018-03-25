«Джанчик, прорвемся. Здоровья, пупс». Джикия подбодрил Ананидзе, который тоже порвал кресты

Товарищеский матч Грузия – Литва (3:0) был омрачен травмой полузащитника «Спартака» Джано Ананидзе.

Футболист получил травму уже на пятой минуте. Медобследование выявило у Джано повреждение крестообразной связки, ему предстоит операция, говорится в официальном заявлении «Спартака».

Ранее из-за аналогичной травмы «Спартак» потерял защитника Георгия Джикию, который в инстаграме поддержал Джано.

«Джанчик, прорвемся, и не такое видали. Здоровья, пупс, я рядом», – написал Джикия.

Схожее послание Георгию в январе оставил сам Джано.

Джано провел 8 матчей в сезоне-2017/18. У него 3 голевые передачи.

За 7 туров до финиша сезона «Спартак» идет вторым, отставая на 5 очков от «Локомотива». У железнодорожников игра в запасе.

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