Getty Images

«Джанчик, прорвемся. Здоровья, пупс». Джикия подбодрил Ананидзе, который тоже порвал кресты

«Джанчик, прорвемся. Здоровья, пупс». Джикия подбодрил Ананидзе, который тоже порвал кресты
Eurosport

32 мин. назад

У «Спартака» серьезные неприятности.

Товарищеский матч Грузия – Литва (3:0) был омрачен травмой полузащитника «Спартака» Джано Ананидзе.

Футболист получил травму уже на пятой минуте. Медобследование выявило у Джано повреждение крестообразной связки, ему предстоит операция, говорится в официальном заявлении «Спартака».

Ранее из-за аналогичной травмы «Спартак» потерял защитника Георгия Джикию, который в инстаграме поддержал Джано.

«Джанчик, прорвемся, и не такое видали. Здоровья, пупс, я рядом», – написал Джикия.

Схожее послание Георгию в январе оставил сам Джано.

  • Джано провел 8 матчей в сезоне-2017/18. У него 3 голевые передачи.
  • За 7 туров до финиша сезона «Спартак» идет вторым, отставая на 5 очков от «Локомотива». У железнодорожников игра в запасе.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Полутораметровый малыш завалил громилу и не забил в пустые. Смотри, тут еще много забавных моментов

01:56
Популярные видео
Игроки «Колорадо» и «Спортинга» забили после крутейших прорывов в штрафную. Нет, правда, они супер
 64 просмотров58 мин
«Нью-Йорк» уделал «Миннесоту», добив потрясным голом в конце игры
 177 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться