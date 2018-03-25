Eurosport
Защитник «Спартака» Георгий Джикия: «Массимо Каррера – профессор Ксавьер, а мы его супергерои»
Сам Джикия снимается в сиквеле фильма «Где защитники?» у Черчесова.
На пресс-конференции с юными болельщиками «Спартака» футболисты красно-белых ответили на вопрос, с кем из мультгероев у них ассоциируется главный тренер Массимо Каррера.
Луис Адриано вспомнил фильмы из родной страны: «Есть бразильский мультик, не помню его названия. Одним из персонажей является учитель-воробей. Я бы, наверное, с ним сравнил нашего тренера – с воробьем».
Джикия удивил больше.
«Назову профессора Ксавьера, потому что у него есть свои супергерои, которыми в команде у Карреры являемся мы», – цитирует «Чемпионат» Джикию, вспомнившего про комиксы.
- Джикия получил травму крестообразных связок колена и, скорее всего, пропустит ЧМ-2018.
- Луис Адриано перешел в «Спартак» из «Милана» в январе 2017 года.
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