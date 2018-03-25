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Игра «Краснодара» со своей молодежкой собрала 17 тысяч. Больше, чем 2 последних домашних матча ЦСКА
Красавцы.
На матч Кубка WAFF! между главной и молодежной командами «Краснодара» пришло 17 333 зрителей.
Молодежка спаслась в добавленное время, но уступила в серии пенальти – 4:5.
- В двух последних матчах РФПЛ ЦСКА собрал 9 тысяч (игра с «Тосно») и 8 тысяч (игра с «Уралом»).
- Кубок WAFF! будет вручаться победителю ежегодного матча главной и молодежной команд.
- Средняя посещаемость матчей чемпионата России-2017/18 составляет 13 тысяч человек.
- Посещаемость «Краснодара» до зимнего перерыва в среднем составляла 23 948 человек.
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