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Игра «Краснодара» со своей молодежкой собрала 17 тысяч. Больше, чем 2 последних домашних матча ЦСКА

Игра «Краснодара» со своей молодежкой собрала 17 тысяч. Больше, чем 2 последних домашних матча ЦСКА
Eurosport

31 мин. назадОбновлено 29 мин. назад

Красавцы.

На матч Кубка WAFF! между главной и молодежной командами «Краснодара» пришло 17 333 зрителей.

Молодежка спаслась в добавленное время, но уступила в серии пенальти – 4:5.

  • В двух последних матчах РФПЛ ЦСКА собрал 9 тысяч (игра с «Тосно») и 8 тысяч (игра с «Уралом»).
  • Кубок WAFF! будет вручаться победителю ежегодного матча главной и молодежной команд.
  • Средняя посещаемость матчей чемпионата России-2017/18 составляет 13 тысяч человек.
  • Посещаемость «Краснодара» до зимнего перерыва в среднем составляла 23 948 человек.

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