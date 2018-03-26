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Федор Смолов: «Трансфер в Китай? Я не предам мечту из-за денег»
Этого парня есть за что уважать.
Форвард «Краснодара» и сборной России Федор Смолов рассказал, что не гонится за деньгами.
«Почему отказался от предложения «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который давал мне зарплату 10 миллионов евро в год? Я знаю, что все уехавшие туда футболисты страдают и хотят сбежать. Это совершенно другая планета. Там никто не говорит по-английски. Ты живешь в вакууме.
И если б я уехал в Китай, то отказался бы от цели – попробовать себя в сильном европейском чемпионате. Предать мечту ради денег? Я не готов», – цитирует Смолова Maxim.
- В сезоне РФПЛ-2017/18 Смолов забил 12 голов в 16 матчах.
- «Краснодар» занимает четвертую строчку в турнирной таблице.
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