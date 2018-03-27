Вратарь «Зенита» Андрей Лунев станет водителем маршрутки, чтобы помочь больной девочке

Кипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев принял участие в совместной благотворительной акции питерского клуба и «Русфонда». Цель проекта – помочь семимесячная Вике Сенцовой из Барнаула, которая родилась с тяжелой патологией.

У малышки отсутствует часть правой голени, искривлен правый коленный сустав, стопа меньше нормы в два раза. Девочка родилась с недоразвитой правой рукой – на кисти всего три пальца. Чтобы провести операцию и установить девочке модульный протез, нужно собрать 527 тысяч рублей, сообщает официальный сайт «Зенита».

Если нужная сумма будет найдена, Лунев на один час станет водителем маршрутки.

Присоединиться к акции и помочь Вике может каждый – достаточно внести пожертвование на сайте «Русфонда».

Лунев – 12-й зенитовцем, присоединившимся к проекту.

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Сделать ставку на матч «Зенита» и еще миллион игр можно здесь.