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Фанаты «Спартака» проведут первый тайм матча с «Тосно» в тишине в знак скорби по жертвам в Кемерово

Фанаты «Спартака» проведут первый тайм матча с «Тосно» в тишине в знак скорби по жертвам в Кемерово
Eurosport

1 час назад

Страшная трагедия унесла жизни 41 ребенка.

Фанатское объединение московских спартаковцев «Фратрия» призвала почтить память погибших при пожаре в Кемерово. Соответствующая акция фанатов пройдет на матче чемпионата России с «Тосно».

«Мы все скорбим о погибших в результате пожара в Кемерово и выражаем соболезнования родным и близким. На матче «Спартак» – «Тосно» не будет красочных флагов и прочих атрибутов визуальной поддержки, первый тайм пройдет в тишине. Призываем всех сочувствующих присоединиться к акции», – говорится в обращении, размещенном в твиттере «Фратрии».

  • Матч «Спартака и «Тосно» пройдет 31 марта.
  • При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека, в том числе, 41 ребенок.

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