Бывший врач «Спартака» Лю Хуншэн отомстил за избиение сына, сломав ногу его однокласснику

Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншэн попал в неприятную историю. Китаец сломал ногу школьнику, который побил его сына.

Инцидент произошел 20 марта. «Мне позвонила жена и сказала, что сына в школе избил одноклассник и мне нужно приехать. Я быстро закончил дела и через несколько минут уже был в учебном заведении. У сына были синяки под глазами и распухший нос. Я спросил у классной руководительницы, где я могу поговорить с хулиганом. Она пригласила в коридор мальчишку. И тут я не знаю, что со мной случилось. Сам не понимаю, почему ударил ногой по ноге школьника. Мне очень стыдно», – цитирует доктора «Московский комсомолец».

Сыну Лю диагностировали перелом носа, мальчику, которого ударил врач, – перелом берцовой кости левой ноги.

Несмотря на то, что родители мальчика, которому Лю Хуншэн сломал ногу, не имеют к нему претензий, полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Максимальное наказание, которое ему грозит – 5 лет лишения свободы.

Подписывайся на наш канал в телеграме