Жириновский: «Я – член общества «Юный Динамовец». «Спартак» – это мясо-молочное производство»

Глава ЛДПР поздравил общество «Динамо» с юбилеем и рассказал о происхождении «Спартака».

«Когда мы учились в школах, то нам предлагали вступать в различные общества. Поскольку мы были совсем юные, то создали общество «Юный Динамовец». Я по жизни имел много архивных документов, но с переездами многие потерялись. Зато сохранился мой членский билет. Он уже весь выцвел, но дата еще проскальзывает – выдан 7 февраля 1958 года. То есть, я уже 60 лет член общества «Юный Динамовец».

Это все-таки дата – 60 лет! Это не шесть месяцев. И я храню это! Я же не знал, что здесь будет выставка. И ведь тогда обществу было только 35 лет. А теперь уже 95. К столетию, возможно, ваше общество сделает мне какой-нибудь подарок – как самому главному юному динамовцу.

Насколько я знаю, сохраняется принадлежность общества «Динамо» к правоохранительным органам. Раньше это просто называлось «Милиция». ЦСКА – это армия, все понимают. Про «Спартак» нам объясняли, что это мясо-молочное производство, из этой сферы. «Торпедо» курировала автомобильная промышленность. Обществ было много, только партия была одна. Теперь мы пришли к тому, что и партий стало много», – цитирует Жириновского «Спорт-Экспресс».

Общество «Динамо» было учреждено 18 апреля 1923 года в Москве.

Мероприятие в честь открытия выставки, посвященной скорому 95-летнему юбилею общества «Динамо», проходило в Госдуме.

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