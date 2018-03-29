Форвард «Арсенала» Артем Дзюба – о словах Уткина: «Вася – жалкий человек. Пусть выздоравливает»

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба прокомментировал слова Василия Уткина о футболисте.

«Васю мне, если честно, жалко. Он жалкий человек. Я много про него могу сказать, но каждый раз не хочу просто. Он, наверное, удовольствие от этого получит. Пусть выздоравливает. Пожелаю ему поскорее выздороветь. И все», – сказал Дзюба в интервью видеоблогу