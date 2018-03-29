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Форвард «Арсенала» Артем Дзюба – о словах Уткина: «Вася – жалкий человек. Пусть выздоравливает»
Нападающий ответил на критику.
Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба прокомментировал слова Василия Уткина о футболисте.
«Васю мне, если честно, жалко. Он жалкий человек. Я много про него могу сказать, но каждый раз не хочу просто. Он, наверное, удовольствие от этого получит. Пусть выздоравливает. Пожелаю ему поскорее выздороветь. И все», – сказал Дзюба в интервью видеоблогу .
- Уткин в телеграм-канале невысоко оценил умственные способности Артема и вспомнил историю с пропажей денег у Владимира Быстрова.
- Дзюба принадлежит «Зениту», но зимой ушел в аренду в «Арсенал». В трех матчах чемпионата России-2017/18 он забил 3 мяча.
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