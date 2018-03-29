From Official Website

Форвард «Арсенала» Артем Дзюба – о словах Уткина: «Вася – жалкий человек. Пусть выздоравливает»

Дзюба – о словах Уткина: «Вася – жалкий человек. Пусть выздоравливает»
Eurosport

32 мин. назад

Нападающий ответил на критику.

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба прокомментировал слова Василия Уткина о футболисте.

«Васю мне, если честно, жалко. Он жалкий человек. Я много про него могу сказать, но каждый раз не хочу просто. Он, наверное, удовольствие от этого получит. Пусть выздоравливает. Пожелаю ему поскорее выздороветь. И все», – сказал Дзюба в интервью видеоблогу
.
  • Уткин в телеграм-канале невысоко оценил умственные способности Артема и вспомнил историю с пропажей денег у Владимира Быстрова.
  • Дзюба принадлежит «Зениту», но зимой ушел в аренду в «Арсенал». В трех матчах чемпионата России-2017/18 он забил 3 мяча.

Самый спортивный телеграм

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - Защитник «Виннипега» разбил соперника о борт, а его команда – «Бостон» в серии буллитов

03:47
Популярные видео
Horse Excellence : Racing Longines Golden Slipper
 165 просмотров23 ч
Horse Excellence : Jumping Grand Prix Hermes
 31 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться