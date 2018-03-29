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Mash: Валерий Карпин выставил на продажу двухэтажную квартиру в Москве за 145 миллионов рублей
Состоятельные фанаты красно-белых могут проникнуться спартаковским духом.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин продает свое последнее жилье в Москве. Двухэтажная квартира продается за 145 миллионов рублей.
В квартире находятся шесть санузлов, тренажерный зал и даже сигарная. В конце 2017 года за нее просили 167 миллионов, но сейчас стоимость снизилась, передает телеграм-канал Mash.
Фото квартиры можно посмотреть здесь.
- Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года.
- Семья коуча постоянно проживает в Испании
Фото: сайт агентства недвижимости «Beatrix».
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