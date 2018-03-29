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Mash: Валерий Карпин выставил на продажу двухэтажную квартиру в Москве за 145 миллионов рублей

Mash: Карпин выставил на продажу двухэтажную квартиру в Москве за 145 миллионов рублей
Eurosport

1 час назад

Состоятельные фанаты красно-белых могут проникнуться спартаковским духом.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин продает свое последнее жилье в Москве. Двухэтажная квартира продается за 145 миллионов рублей.

В квартире находятся шесть санузлов, тренажерный зал и даже сигарная. В конце 2017 года за нее просили 167 миллионов, но сейчас стоимость снизилась, передает телеграм-канал Mash.

Фото квартиры можно посмотреть здесь.

  • Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года.
  • Семья коуча постоянно проживает в Испании

Фото: сайт агентства недвижимости «Beatrix».

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