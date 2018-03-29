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Василий Уткин – об Артеме Дзюбе: «Дурак останется дураком навсегда»

Уткин – о Дзюбе: «Дурак останется дураком навсегда»
Eurosport

1 час назад

Последнее слово Уткина в этом конфликте.

Комментатор Василий Уткин прокомментировал слова форварда «Арсенала» Артема Дзюбы, который назвал его жалким.

«Дорогой Артем Дзюба! Больной поправится. Пьяный протрезвеет. Один мужик даже (я не верю, но многие верят) воскрес, было дело. И только дурак останется дураком навсегда, Артем.

Артемушка, ты назвал меня жалким. Ты. Ты, которому твой клуб платит за то, чтобы ты за него не играл. И ладно бы в первый раз в жизни. Так нет – в четвертый! Ахахах. Засим замолкаю. Черти с младенцами не связываются», – написал Уткин в телеграм-канале.

  • Дзюба выступает за «Арсенал» на правах аренды из «Зенита».
  • В трех матчах за тульский клуб Дзюба забил 3 гола.

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