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«Мне надоело говорить бесплатно». Александр Панов объяснил, почему его интервью стоит 500 рублей

«Мне надоело говорить бесплатно». Панов объяснил, почему его интервью стоит 500 рублей
Eurosport

21 мин. назад

Пятихаточка – и Панов даст любой комментарий.

Бывший форвард сборной России Александр Панов подтвердил, что интервью с ним стоит 500 рублей.

«Я даю комментарии на коммерческой основе. 500 рублей на телефон. И на любой вопрос отвечу. Когда говорил бесплатно, многие пользовались. Мне это надоело. Поэтому прошу минимальную сумму за любой вопрос, который хотите. Для этого надо на телефон бросить деньги. А то на халяву все хотят. Вот кто на халяву, тому не отвечаю», – сказал Панов в беседе с блогом «Удар головой».

  • Последним клубом в карьере Панова был московский «Торпедо».
  • В 17 играх за сборную России Александр забил 4 гола, из которых 2 – в ворота Франции на «Стад де Франс» в 1999 году.

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Фото: страница Александра Панова ВКонтакте

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