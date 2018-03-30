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Массимо Каррера – о переносе матча «Амкар» – «Локомотив» в Москву: «Постараемся сделать то же самое»

Каррера – о переносе матча «Амкар» – «Локомотив» в Москву: «Постараемся сделать то же самое»
Eurosport

1 час назад

Итальянец готов последовать примеру «Локомотива».

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал об отношении к переносу матча 24-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Локомотивом» из Перми в Москву.

«Если в регламенте прописано, что это возможно, то «Локомотив» поступил правильно. Я бы поступил так же. Лично я считаю, что в регламенте нужно прописать, чтобы матч в таком случае состоялся на нейтральном поле.

Если поле в Перми по-прежнему не сможет принимать матчи, мы тоже постараемся перенести свой матч с «Амкаром» в Москву. Можно ли назвать регламент РФПЛ цирком? Давайте не будем преувеличивать. У каждой лиги свой регламент, давайте уважать его.

Сможет ли «Амкар» играть честно, если «Локо» за все платит? Думаю, футболисты выйдут на поле и будут выполнять свой долг. Не скажу, что происходящее с этим матчем меня шокирует, но это немного странно», – передает слова итальянца Sport24.

  • «Амкар» и «Спартак» сыграют матч 28-го тура 29 апреля.
  • «Спартак» отстает от лидирующего в чемпионате России-2017/18 «Локомотива» на 5 очков, но у железнодорожников игра в запасе.

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