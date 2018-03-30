Фурсенко: «Краснодар» просил за Смолова 40 миллионов евро, но деньги за Халка и Витселя закончились»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко на встрече с болельщиками рассказал о будущем главного тренера Роберто Манчини.

«Вспоминаю времена, когда в «Зенит» пришел Дик Адвокат, у которого через год начались серьезные проблемы. Но, как сильный человек, он их решил и преодолел трудности. Верю, что наш тренер преодолеет кризис. А если не преодолеет, то зачем нам слабый тренер?

В команде очень хорошая атмосфера. Много ходит слухов, что иностранцы не дружат с русскими. Это все вранье. У нас есть замечательный лидер среди аргентинских ребят. Паредес помогает ребятам адаптироваться к нашим условиям и чемпионату, к климату. Многие ехали и думали, что у нас простой чемпионат, а оказалось не так. Паредес – просто замечательный парень.

У Манчини трехгодичный контракт. Он действующий тренер «Зенита». Никаких слухов нет. Ничего предполагать не хочу. Мы работаем по конкретному плану», – цитирует Фурсенко «Чемпионат».

Также Фурсенко рассказал и про сорвавшийся трансфер Федора Смолова.

«Манчини очень хотел Смолова. Но заполучить его не получилось, так как деньги, полученные за Халка и Витселя, закончились. А Смолов очень дорогой. Те условия, которые нам выставили, были неприемлемы – просили 40 миллионов евро.

Это и трансфер, и зарплата, и агентские отчисления. Не хочу говорить, что он столько не стоит. Но мы не смогли столько заплатить за футболиста», – сообщил президент.

Манчини на встречу с болельщиками не пришел.

Итальянец возглавил клуб летом 2017 года.

«Зенит» после 22 матчей занимает пятое место в чемпионате России-2017/18, отставая от лидирующего «Локомотива» на 10 очков.

Лучший спортивный телеграм