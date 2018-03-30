From Official Website

Фурсенко: «Краснодар» просил за Смолова 40 миллионов евро, но деньги за Халка и Витселя закончились»

Фурсенко: «Краснодар» просил за Смолова 40 миллионов евро, но деньги за Халка и Витселя закончились»
Eurosport

39 мин. назад

В питерском мешочке оказалось пусто.

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко на встрече с болельщиками рассказал о будущем главного тренера Роберто Манчини.

«Вспоминаю времена, когда в «Зенит» пришел Дик Адвокат, у которого через год начались серьезные проблемы. Но, как сильный человек, он их решил и преодолел трудности. Верю, что наш тренер преодолеет кризис. А если не преодолеет, то зачем нам слабый тренер?

В команде очень хорошая атмосфера. Много ходит слухов, что иностранцы не дружат с русскими. Это все вранье. У нас есть замечательный лидер среди аргентинских ребят. Паредес помогает ребятам адаптироваться к нашим условиям и чемпионату, к климату. Многие ехали и думали, что у нас простой чемпионат, а оказалось не так. Паредес – просто замечательный парень.

У Манчини трехгодичный контракт. Он действующий тренер «Зенита». Никаких слухов нет. Ничего предполагать не хочу. Мы работаем по конкретному плану», – цитирует Фурсенко «Чемпионат».

Также Фурсенко рассказал и про сорвавшийся трансфер Федора Смолова.

«Манчини очень хотел Смолова. Но заполучить его не получилось, так как деньги, полученные за Халка и Витселя, закончились. А Смолов очень дорогой. Те условия, которые нам выставили, были неприемлемы – просили 40 миллионов евро.

Это и трансфер, и зарплата, и агентские отчисления. Не хочу говорить, что он столько не стоит. Но мы не смогли столько заплатить за футболиста», – сообщил президент.

  • Манчини на встречу с болельщиками не пришел.
  • Итальянец возглавил клуб летом 2017 года.
  • «Зенит» после 22 матчей занимает пятое место в чемпионате России-2017/18, отставая от лидирующего «Локомотива» на 10 очков.

Лучший спортивный телеграм

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - MLS : Zlatan Ibrahimovic Press Conference

00:00
Популярные видео
Вратарь «Бостона» вмазал полевому «Тампы» и начал массовую драчку
2 845 просмотров13 ч
Кросби уработал «Нью-Джерси», будто у него в руках была бейсбольная бита, а не клюшка
1 885 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться