«Самые огромные яйца – у Валеры Климова из «Томи». Артем Дзюба – о лучших партнерах в карьере

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба рассказал о самом вонючем футболисте, а также у кого из игроков самые большие яйца.

«Был один футболист – не буду его называть. Просто скажу, что он сейчас играет в «Урале» в аренде. У нас вообще часто прикалывались иностранцы – Халк, Данни, Витсель, Нету – они все время называли «сувака» кого-нибудь, подкалывали.

У кого самые большие яйца? Я видел много яиц, так как в нескольких командах поиграл. Чтобы правильно поняли – в душевых. Если честно – у Валеры Климова, с которым я играл в Томске. Сейчас он помощник главного тренера в «Балтике». Вот у него самые огромные. Я все время шутил, что он их у слона скомуниздил. Это я и про характер, и про его шары», – цитирует Дзюбу Sports.ru.

Дзюба выступает за «Арсенал» на правах аренды из «Зенита».

В трех матчах за тульский клуб Артем забил 3 гола.

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