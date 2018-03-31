Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин: «Все раздали «Амкару»: и деньги, и очки»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал перенос матча 24-го тура чемпионата России-2017/18 с «Амкаром» из Перми в Москву.

«Внесите в регламент пункт, что нейтральное поле должно быть нейтральным. Тогда никто не будет переносить матчи. Еще один пункт нужно внести – чтобы второе поле было где-то на юге. Если Пермь завалило снегом, значит, резервным стадионом должны быть Сочи. Если бы мы сейчас выиграли, то все бы говорили, что Пермь нам подарила игру. Но видите – вы все ошиблись.

А играть негде. В Сочи «Амкар» не поехал. К нам какие вопросы? Мы и так «Амкару» все раздали: и деньги, как вы говорите, и очки раздали. Все раздали», – цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

«Локомотиву» перенос игры не помог, лидер чемпионата уступил пермякам со счетом 1:2.

По информации Нобеля Арустамяна, «Локо» заплатил «Амкару» за перенос игры в Москву 20 миллионов рублей.

«Железнодорожники» опережают «Спартак» на 5 очков.

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