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Тренер «Амкара» Вадим Евсеев – о матче в Москве: «Наконец дома выиграли, давно этого не было»

Евсеев – о матче в Москве: «Наконец дома выиграли, давно этого не было»
Eurosport

49 мин. назад

Троллинг 80 уровня.

Главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче 24-го тура чемпионата России-2017/18. Матч изначально должен был пройти в Перми, но был перенесен в Москву.

«Наконец, дома выиграли, на нашем стадионе, давно этого не было. Игра была качественной. Мы предполагали, что у соперника много игроков после сборных, ждали, что они будут комбинировать, играть интересно. Так они и пенальти заработали. Но потом мы перевернули ход игры. Могли и в первом тайме забить, но забили во втором.

Поле в Перми готово. Мы тренировались там три недели. Зачем комиссии было приезжать и смотреть его, когда идет снег? Что это такое – осенью его приняли, а сейчас сказали, что оно не соответствует? Оно точно такое же, как и в Уфе. Но будем играть там, где скажут», – цитирует Евсеева официальный сайт «Амкара».

  • «Амкар» победил «Локо» благодаря дублю Оланаре – 2:1.
  • По информации Нобеля Арустамяна, «Локо» заплатил «Амкару» за перенос игры в Москву 20 миллионов рублей.

Фото: официальный сайт «Амкара»

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