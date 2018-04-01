Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг побил рекорд РФПЛ по матчам в запасе

Лидер РФПЛ «Локомотив» неожиданно проиграл «Амкару» в гостевом (на самом деле домашнем) матче 24-го тура со счетом 1:2.

За игрой с лучшего места на скамейке наблюдал защитник Борис Ротенберг, побивший рекорд чемпионатов России среди полевых футболистов – он провел 131-й матч в запасе.

Он превзошел другого железнодорожника Олега Пашинина, который то сидел, то играл за «Локомотив» 15 сезонов.

Ротенберг прежде сидел за «Зенит», «Шинник», «Спартак» из Владикавказа, «Динамо» и «Ростов».

В сезоне-2017/18 Борис сыграл в 5 матчах РФПЛ, 18 раз оставшись на скамейке.

Среди вратарей рекорд РФПЛ по матчам на скамейке принадлежит бывшему сменщику Игоря Акинфеева Сергею Чепчугову (191).

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