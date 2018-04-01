Манчини – о погоде в Уфе: «Хороший хоккейный матч. В следующий раз прибегнем к помощи СКА»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини разочарован погодными условиями в матче с «Уфой» (2:1).

«Это был хороший хоккейный матч. Возможно, если и в следующей игре будут похожие погодные условия, мы прибегнем к помощи хоккеистов из СКА.

Подобные погодные условия делают из футбольного матча какую-то бойню, поскольку трудно показывать хорошую игру в таких условиях.

Что касается арбитра, могу выделить два момента: в первой тайме, когда не дали пенальти в ворота «Уфы» за фол на Дриусси, когда ему рассекли бровь, и во втором тайме, когда игроки «Уфы» жаловались, что офсайда нет – хочу обратить внимание, что он был.

Арбитр действовал правильно в этом эпизоде», – сказал Манчини официальному сайту «Зенита».

«Зенит» вышел на четвертое место, обойдя «Краснодар».

Команда Манчини отстает на 2 очка от зоны квалификации Лиги чемпионов.

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(фото: официальный сайт «Зенита»)