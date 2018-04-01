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Манчини – о погоде в Уфе: «Хороший хоккейный матч. В следующий раз прибегнем к помощи СКА»
Итальянец испытал культурный шок от апрельской погоды в России.
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини разочарован погодными условиями в матче с «Уфой» (2:1).
«Это был хороший хоккейный матч. Возможно, если и в следующей игре будут похожие погодные условия, мы прибегнем к помощи хоккеистов из СКА.
Подобные погодные условия делают из футбольного матча какую-то бойню, поскольку трудно показывать хорошую игру в таких условиях.
Что касается арбитра, могу выделить два момента: в первой тайме, когда не дали пенальти в ворота «Уфы» за фол на Дриусси, когда ему рассекли бровь, и во втором тайме, когда игроки «Уфы» жаловались, что офсайда нет – хочу обратить внимание, что он был.
Арбитр действовал правильно в этом эпизоде», – сказал Манчини официальному сайту «Зенита».
- «Зенит» вышел на четвертое место, обойдя «Краснодар».
- Команда Манчини отстает на 2 очка от зоны квалификации Лиги чемпионов.
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(фото: официальный сайт «Зенита»)