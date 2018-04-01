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«******, ******** [капец, геи]». Смолов ответил фанатам речью, где нормальным было только слово мама
Федор не утратил связь с народом. Как минимум в плане лексики.
«Краснодар» потерял очки в матче 24-го тура против «Анжи» (1:1). Встреча запомнилась не самым красивым поведением болельщиков и Федора Смолова.
Лучший бомбардир РФПЛ провел матч без голов и был заменен на 86-й минуте. Болельщики проводили Смолова оглушительным свистом, и тот даже обиделся:
«******, ***, ********, *** [капец, блин, геи, блин]. Я вашу маму **** [имел]».
Посмаковать исступление эмоций Федора можно здесь.
Впрочем, после матча Смолов ошибку признал:
«Ругаться матом – плохо! Особенно, если мат слышат женщины и дети. За нецензурную лексику приношу извинения.
Прошу понять, что этот срыв был вызван исключительно недовольством своей сегодняшней игрой», – написал Федор.
- Смолов с 12 голами лидирует в таблице бомбардиров РФПЛ. Он близок к повторению рекорда Олега Веретенникова – 3 победы в бомбардирской гонке.
- При этом Федор может стать первым, кто становился лучшим бомбардиром 3 сезона подряд.
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(фото: официальный сайт «Краснодара»)