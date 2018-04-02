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«Краснодар» уволил Игоря Шалимова

«Краснодар» уволил Шалимова
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 52 мин. назад

У Галицкого все-таки закончилось терпение.

«Краснодар» отправил в отставку главного тренера Игоря Шалимова, сообщает официальный сайт клуба.

«ФК «Краснодар» благодарит Игоря Михайловича за работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской деятельности», – говорится в сообщении.

  • Имя нового тренера «Краснодар» объявит в ближайшие дни.
  • Шалимов тренировал «быков» с сентября 2016 года. Под его руководством команда провела 66 официальных матчей (30 побед, 19 ничьих и 17 поражений).
  • «Краснодар» идет на пятом месте в РФПЛ за 6 туров до финиша чемпионата.

«Признайся, куда спрятал водку. Ты собрался всю ночь пьянствовать!» Каким был Игорь Шалимов в Италии

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