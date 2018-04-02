Почему Галицкий уволил Шалимова только сейчас. И при чем тут продажа «Магнита» ВТБ

«Анжи» похоронил очередного тренера – в компанию к Карпину, Красножану и Петреску добавился Шалимов. Игоря убрали сразу после матча с Махачкалой – судьбу человека определил один гол на последней секунде.

Бум – и мемы про физрука больше не актуальны: HR-отдел «Краснодара» уже трудится над новыми кандидатурами.

Главный вопрос – какого черта Шалимова сняли так поздно? Не после унижения в ЛЕ, не после вылета из Кубка России, не после четырех поражений подряд, а лишь сейчас, когда до финиша семь туров и в теории еще можно побаттлиться за ЛЧ.

Ответ элементарен. Галицкий терпел не только из-за дружбы с Игорем и не только из-за того, что тот обсуждал с владельцем кадровые решения, но и из-за банальной занятости экс-хозяина «Магнита». Например, Нобель Арустамян, катавшийся в гости к Галицкому осенью, рассказывал, что тот целыми днями вкалывает в основном бизнесе, и ему слегка не до «Краснодара».

Вероятно, во второй половине 2017-го миллиардер временно пустил ситуацию на самотек, смирившись с тем, что сезон получается переходным. Но полтора месяца назад Галицкий избавился от акций «Магнита», получил 138 миллиардов рублей и кучу освободившегося времени, поэтому снова предельно интегрировался в дела клуба.

Там все было не слишком весело. «Краснодар» Шалимова, несмотря на терпимые результаты, по-прежнему плыл – и в плане игры (совсем не то, чего хочет президент), и в плане отношения внутри команды: игроки иронично относились к тренерским скиллам Игоря – и правильно делали.

Судьба Шалимова была предопределена. Как только Галицкий дождался первого реально отвратного матча со свистом, непожатыми руками после замен, «Казановы по мамам» в исполнении Смолова и ответного гола на последней секунде, Игорь вылетел из клуба.

Хуже уже не будет – так рассудил владелец. И он прав: с этим коучем «Краснодару» однозначно ничего не светило.

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