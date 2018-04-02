«Голосовал за Путина. Эмери или Карпин? Следующий вопрос». Мощное блиц-интервью Артема Дзюбы

Форвард «Арсенала» Артем Дзюба дал зажигательное блиц-интервью каналу тульской команды в YouTube.

– Тренеришка или игрочишка?

– Тренеришка.

– Если не футбол, то...

– Теннис большой.

– За кого голосовал?

– За Путина.

– Любимое скандальное интервью с участием Дзюбы?

– Такие были вообще? Я таких не припомню. Все по делу вообще.

– Эмери или Карпин?

– Следующий вопрос.

– Если отдыхать, то...

– Со мной!

– Самая необычная просьба болельщика?

– Девушка попросила расписаться на груди. Я расписался.

– Дзюба или Заболотный?

– Без сомнений, Дзюба.

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Дзюба перешел в «Арсенал» из «Зенита» на правах аренды.

В 4 матчах за тульскую команду Артем забил 4 гола.

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