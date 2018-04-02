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«Голосовал за Путина. Эмери или Карпин? Следующий вопрос». Мощное блиц-интервью Артема Дзюбы
Самый веселый футболист РФПЛ снова жжет глаголом.
Форвард «Арсенала» Артем Дзюба дал зажигательное блиц-интервью каналу тульской команды в YouTube.
– Тренеришка или игрочишка?
– Тренеришка.
– Если не футбол, то...
– Теннис большой.
– За кого голосовал?
– За Путина.
– Любимое скандальное интервью с участием Дзюбы?
– Такие были вообще? Я таких не припомню. Все по делу вообще.
– Эмери или Карпин?
– Следующий вопрос.
– Если отдыхать, то...
– Со мной!
– Самая необычная просьба болельщика?
– Девушка попросила расписаться на груди. Я расписался.
– Дзюба или Заболотный?
– Без сомнений, Дзюба.
- Дзюба перешел в «Арсенал» из «Зенита» на правах аренды.
- В 4 матчах за тульскую команду Артем забил 4 гола.