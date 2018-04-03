Дзюба: «Заплачу из своего кармана, чтобы сыграть с «Зенитом», иначе буду крохобором на всю страну»

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба, арендованный у «Зенита», заявил, что готов заплатить из собственных средств штраф, но сыграть против петербургского клуба.

«Я понимаю, что, сделав это, окончательно «в ноль» уйду. Получится, что я три-четыре месяца приехал бесплатно поиграть в футбол. Но всё равно я согласен, не лукавлю. Если никто не будет препятствовать этому, то я заплачу из своего кармана, чтобы сыграть. Если не сделаю этого, то буду крохобором на всю страну», – сказал Дзюба в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что форвард может сыграть против «Зенита», но за это придется заплатить штраф в 120 тысяч евро.

Матч «Арсенала» и «Зенита» пройдет в Туле 22 апреля.

Дзюба в 4-х матчах за «Арсенал» забил 4 мяча.

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