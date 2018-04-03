Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков: «В России нет топовых футболистов. Раньше таким был Аршавин»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что вряд ли уедет в зарубежный чемпионат, и выразил мнение, что в России сейчас нет футболистов топового уровня.

«Считаю, что топ-футболист – тот, кто выигрывает какие-то международные трофеи: становится чемпионом мира, Европы, Лиги чемпионов. То же касается и топ-тренеров. Объективно – мне 31 год, и куда-то соваться в Европу уже смысла нет. Конечно, если пригласят в топовую команду – это другой вопрос. А так, хочу спокойно доиграть в России.

Я просто добротный, хороший футболист. Но не топ. Считаю, что сегодня в России вообще нет такого игрока. Таким был Аршавин. Хоть его и критиковали, но если объективно рассуждать: человек играл в «Арсенале» и забивал. В какой-то период своей карьеры он был топ-футболистом. Или Роман Павлюченко, который поработал в Англии, в хорошей команде, тоже забивал и был на хорошем счету. Из современных никого не назову. Как начнет кто-то из наших в Европе играть, тогда может быть», – сказал Глушаков в интервью журналу «Нация».

Аршавин играл за «Арсенал» с 2009 по 2013 год и забил 23 мяча в 105 матчах.

Глушаков выступает за «Спартак» с июня 2013 года. В 2017 году в составе красно-белых он стал чемпионом России.

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