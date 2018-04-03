Дзюба заплатит «Зениту» 8,5 млн рублей, чтобы отомстить Манчини. Артема пора звать в сборную

Артем Дзюба снова в огне. Забил на деньги и гордость, переполз в «Арсенал», вышел на неприличный уровень эффективности (одно результативное действие в среднем за 60 минут), но главное – опять заговорил.

Его интервью выходят каждый день, вопросы и ответы повторяются, но Артем ни о чем не парится и просто кайфует. Локальная миссия на эту весну – закатить больше, чем любой страйкер Манчини. Реальная цель – заслуженно вернуться в сборную.

Конечно, это нездоровая тема, когда футболист начинает двигаться, лишь разозлившись. У Дзюбы, которому уже не спастись от репутации арендного супергероя, именно так: сначала он еле шевелится в топ-клубе (хоть и уверяет, что вкалывал больше всех), а потом вылетает в провинцию и дичайше мотивируется за счет обиды. Спорный алгоритм, но лучше рвать за «Арсенал», чем годами киснуть на лавке и раз в месяц испытывать трехминутный оргазм, слушая, как банкомат шелестит зарплатой.

Тула натурально перезарядила Дзюбу. Совсем скоро Артем совершит самый спортивный поступок в карьере: скинет «Зениту» 120 тысяч евро, чтобы работодатель разрешил ему сыграть против себя же.

8,5 млн рублей за 90 минут, 94 тысячи за минуту. Без еврокубковых перспектив – «Арсенал» будет максимум шестым. Без гарантий от Черчесова, без просьбы от Божовича. И самое смешное – без долгосрочных планов: если Артем вонзит «Зениту», а Тула не проиграет, Питер (а с ним, скорее всего, и Дзюба) с огромной долей вероятности снова пролетит мимо Лиги чемпионов. Третий раз подряд.

На первый взгляд, жест Артема – это либо знаменитый рефрен из Чипа и Дэйла, либо финансовая безграмотность в духе писателя Юрия Олеши, который сначала раздавал гонорар за «Трех толстяков» попрошайкам, а потом сам умер в нищете.

Понятно, что у Дзюбы и без 120 тысяч евро останется еще куча кэша – если не промотает, хватит на всю жизнь. Очевидно, что лучше бы он потратил эти 8,5 млн на помощь детям, старикам, бездомным, калекам и другим неимущим – как раз по советам тех, кто не перевел в фонды ни копейки, зато считает, что богачи обязаны заниматься благотворительностью. Но по факту Дзюба распорядился деньгами правильно, породив гениальный имиджевый кейс.

Во-первых, любимый нападающий Божовича все равно дал ярчайший сигнал Черчесову – за Артемом в этой бесценной игре будут следить настолько пристально, что для Дзюбы рентабельно организовать персональную камеру.

Во-вторых, есть шанс прикончить Манчини – в системе ценностей Артема публичная месть стоит выше, чем потенциальное участие в Лиге чемпионов. Он однозначно ни о чем не пожалеет, даже если «Зенит» опять будет плескаться с вардарами и русенборгами.

В-третьих, Дзюба сломает стереотип о русских футболистах. Забыть о жадности ради гордости, амбиций и цели сыграть на домашнем ЧМ – сильный и важный шаг.

И еще один момент: потраченные 8,5 млн окончательно перекроют те 23 тысячи рублей, которые Дзюба то ли спер, то ли в шутку взял у Быстрова в 2009 году. Тот сюжет вспоминают до сих пор, но пора стереть его из подсознания Потому что в этот раз Дзюба открыто обворовал сам себя, сделав командировку в «Арсенал» абсолютно бесплатной.

Но вызывать нужно не полицию в Тулу, а Тему – в сборную: ей адски пригодится форвард-берсерк, который мечтает отбить инвестицию на главном турнире в жизни.

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