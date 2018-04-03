«Рубин» перевел игрока на работу в отдел кадров за отказ продлить контракт

Полузащитник Ильзат Ахметов отказался подписывать новый контракт с «Рубином», который в ходе сезона-2017/18 сменил юридическое лицо с МАУ «ФК Рубин» на ООО «ФК Рубин». После решения Ахметова казанский клуб перевел игрока в отдел кадров клуба.

«Ахметов переведен на работу в отдел кадров клуба. В профсоюз футболист пока не обращался, хотя здесь явное нарушение. Все-таки он сотрудник клуба в качестве футболиста, а не в качества кадровика. Это во-первых.

Во-вторых, по сей день остается запутанной ситуация с его договором. На сегодняшний день его вызывает на работу предыдущее юрлицо клуба – МАУ. Не знаю, к чему это приведет. На мой взгляд, это не самый верный шаг со стороны «Рубина», – прокомментировал ситуацию генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов в беседе со «Спорт-Экспрессом».

Ахметов провел в РФПЛ-2017/18 3 матча.

«Рубин» идет на 9-м месте в турнирной таблице.

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