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Александр Кокорин – Артему Дзюбе: «Как ты пускаешь пыль, так никто не пускает»
Форвард «Зенита» не доверяет словам друга.
Форвард «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал слова нападающего «Арсенала» Артема Дзюбы, который заявил, что выплатит деньги из своего кармана за возможность сыграть против сине-бело-голубых.
«Дзю, как ты пускаешь пыль, так никто не пускает. Решили в этом году на отдых не лететь?» – написал Кокорин в инстасториз.
- Чтобы Дзюба мог сыграть с «Зенитом», «Арсеналу» нужно заплатить штраф в 120 тысяч евро. Дзюба готов взять расходы на себя.
- «Арсенал» и «Зенит» сыграют между собой 22 апреля.
- В 4 матчах за тульский клуб Артем забил 4 мяча.
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