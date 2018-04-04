Спорт-Экспресс
Сергей Семак продлил контракт с «Уфой» на 2 года
Как раз и у Роберто Манчини закончится соглашение с «Зенитом».
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак продлил контракт с башкирским клубом.
Новое соглашение действует до 2020 года сообщает официальный сайт ФК«Уфа».
- Семак возглавил команду в декабре 2016 года и закончил чемпионат России-2016/17 на рекордном седьмом месте.
- В чемпионате России-2017/18 «Уфа» после 24-х туров расположилась на шестой строчке.
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