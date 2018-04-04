Смолова оштрафовали всего на 60 тысяч рублей за мат, ведь брань не относилась к конкретному человеку

КДК РФС вынес штраф форварду «Краснодара» Федору Смолову за нецензурную брань во время игры против «Анжи» (1:1).

«Ненормативная лексика Смолова не была обращена к конкретному лицу. Ни к арбитру, ни к болельщикам, ни к партнеру по команде. Она была вызвана эмоциональной составляющей. Речь идет о неспортивном поведении футболиста. Футболист «Краснодара» Федор Смолов оштрафован за неспортивное поведение на 60 тысяч рублей», – цитирует «Чемпионат» главу КДК Артура Григорьянца.

Смолов с 12 голами лидирует в таблице бомбардиров РФПЛ.

«Краснодар» идет на пятом месте в турнирной таблице.

Будь в контакте со спортом